في أول تعليق له.. مجتبى خامنئي: الشعب الإيراني حوّل الفاجعة إلى "ملحمة وطنية"

اربيل (كوردستان24) - صرح المرشد الأعلى الحالي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مجتبى خامنئي، في تعليق له على التطورات الأخيرة، بأنه "على الرغم من الضربات والخسائر الجسيمة التي لحقت بالبلاد نتيجة هجمات الأعداء، إلا أن السائرين على النهج تمكنوا من تحويل هذه الحرب المفروضة إلى ملحمة وطنية كبرى".

وشدد خامنئي على أن "الشعب الإيراني الواعي، ورغم حزنه العميق وألمه الشديد على فقدان قائده، اتخذ من هذه الفاجعة منطلقاً لتسطير أروع صور البطولة". وأضاف موضحاً: "لقد أُصيب العدو، المدجج بأحدث الأسلحة، بالذهول والعجز أمام هذه الإرادة، فيما يقف أحرار العالم اليوم إجلالاً وإعجاباً بصمود هذا الشعب".

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب حدث مفصلي وتصعيد عسكري غير مسبوق؛ حيث شنت الولايات المتحدة وإسرائيل، فجر يوم السبت الموافق 28 شباط/فبراير 2026، سلسلة من الضربات الجوية المكثفة على الأراضي الإيرانية. وقد أسفرت هذه الهجمات عن مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي، إلى جانب عدد من كبار القادة والمسؤولين البارزين في البلاد.

ولم تتأخر طهران في الرد على عملية الاغتيال؛ حيث سارعت القوات الإيرانية إلى شن هجمات انتقامية واسعة النطاق. وتضمنت الردود الإيرانية توجيه رشقات صاروخية مكثفة باتجاه إسرائيل، بالتزامن مع استهداف مباشر لعدد من القواعد والمقرات العسكرية الأمريكية المنتشرة في عدة دول بمنطقة الشرق الأوسط.