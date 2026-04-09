أردوغان يحث بزشكيان على استثمار "مفاوضات باكستان" المرتقبة مع واشنطن لتحقيق سلام دائم

اربيل (كوردستان24) - أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء أمس الخميس 9 نيسان 2026، اتصالاً هاتفياً بنظيره الإيراني مسعود بزشكيان، بحثا خلاله ترتيبات المفاوضات المرتقبة بين طهران وواشنطن، والمقرر انطلاقها في باكستان خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت الرئاسة التركية في بيان رسمي، أن الرئيس أردوغان شدد خلال الاتصال على الأهمية الاستراتيجية لهذه المباحثات، مؤكداً لنظيره الإيراني على "ضرورة استغلال هذه الجولة من المفاوضات إلى أقصى حد ممكن، لتوظيفها في مسار تحقيق أمن واستقرار دائمين في المنطقة".

ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي عقب تأكيدات رسمية صدرت عن كل من واشنطن وطهران بالمشاركة في هذه المفاوضات التي تُعقد بوساطة واستضافة باكستانية، في محاولة جادة لخفض حدة التوترات المتزايدة بين الدولتين.

ويرى مراقبون أن دخول أنقرة على خط الاتصالات يهدف إلى تقديم دعم إقليمي لإنجاح المبادرة الباكستانية، وسط آمال دولية بأن تسهم هذه اللقاءات المباشرة في إنهاء حالة الانسداد السياسي وفتح آفاق جديدة للسلام في الشرق الأوسط.