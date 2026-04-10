زيلينسكي يكشف عن استراتيجية "المسيرات مقابل النفط" بالتعاون مع دول خليجية

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن استراتيجية جديدة لبلاده تعتمد على تصدير الخبرة العسكرية في مواجهة الطائرات المسيرة مقابل تأمين موارد الطاقة، كاشفاً في الوقت ذاته عن كواليس الصراع الميداني والجدول الزمني الدبلوماسي المعقد الذي ينتظر أوكرانيا في الأشهر المقبلة.

وفي تصريحات هي الأبرز حول التعاون مع منطقة الشرق الأوسط، كشف زيلينسكي عن إرسال خبراء أوكرانيين متخصصين في "المسيرات الاعتراضية" والحرب الإلكترونية إلى عدة دول لمساعدتها في بناء أنظمة دفاع جوي حديثة. وأكد زيلينسكي نجاح بلاده في تدمير مسيرات "شاهد" الإيرانية في أكثر من دولة، مما عزز الثقة الدولية في التكنولوجيا الأوكرانية.

وأوضح الرئيس الأوكراني أن كييف أبرمت اتفاقيات طويلة الأمد (10 سنوات) مع ثلاث دول، معلناً عن مفاوضات جارية حالياً مع سلطنة عمان، والكويت، والبحرين. وبموجب هذه التفاهمات، ستحمي الشركات الأوكرانية منشآت حيوية في تلك الدول مقابل، تزويد أوكرانيا بأنظمة اعتراضية لحماية بنيتها التحتية للطاقة، تأمين إمدادات من النفط الخام (يُعالج في مصافٍ أوروبية) والديزل الجاهز، لتعزيز استقرار الطاقة في البلاد.

ميدانياً، قلل زيلينسكي من شأن المخططات الروسية التي رصدتها الاستخبارات الأوكرانية، مشيراً إلى أن موسكو وضعت "موعداً نهائياً" بنهاية أبريل الجاري للسيطرة على مدن دروزهكيفكا، وكوستيانتينيفكا، وبوكروفسك.

ووصف زيلينسكي هذه الأهداف بأنها "مستحيلة"، مؤكداً أن الاستخبارات البريطانية تشاطره هذا الرأي وتؤكد عدم قدرة الروس على تحقيق هذا الاختراق.

واعترف زيلينسكي بأن القوات الروسية تواصل سحب احتياطاتها الاستراتيجية من الحدود مع دول أخرى لتعويض خسائرها الفادحة في أوكرانيا، معتبراً ذلك مخاطرة روسية تضعف أمن حدودهم الدولية الأخرى.

وحذر زيلينسكي من أن الفترة القادمة (أبريل – يونيو) ستكون حاسمة، متوقعاً ضغوطاً سياسية ودبلوماسية كبيرة على أوكرانيا تزامناً مع انشغال الولايات المتحدة بانتخابات الرئاسة بحلول أغسطس المقبل.

واختتم الرئيس الأوكراني حديثه بالتأكيد على أن الصيف المقبل سيمثل ذروة الضغط الميداني والسياسي، داعياً شركاء "الناتو" إلى اتخاذ خطوات تاريخية في القمة المقبلة لمواجهة التهديدات التي باتت تمس الأمن العالمي ككل، وليس أوكرانيا وحدها.