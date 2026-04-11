قبيل انطلاق مفاوضات إسلام آباد.. قالیباف: نملك "حسن النية" ولا نثق بواشنطن

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قالیباف، فجر اليوم السبت 11 نيسان/أبريل 2026، انعدام ثقة بلاده بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في تصريحات أدلى بها من العاصمة الباكستانية إسلام آباد، قبل ساعات قليلة من بدء جولة مفاوضات رسمية وحاسمة بين طهران وواشنطن.

وقال قالیباف في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني: "نحن ندخل هذه الجولة بحسن نية، لكننا لا نملك أي ذرة ثقة بالجانب الأمريكي. تجاربنا السابقة في التفاوض مع واشنطن كانت دائماً محفوفة بالفشل ونقض العهود من طرفهم".

وشدد رئيس البرلمان الإيراني على أن بلاده مستعدة لجميع الاحتمالات، قائلاً: "لقد أثبتنا في ميادين المواجهة أننا جاهزون؛ فإذا كان الجانب الأمريكي يخطط لاستخدام المفاوضات كأداة للخداع والمراوغة، فإن مساعيه لن تجدي نفعاً. أما إذا كانت واشنطن مستعدة حقاً لإبرام اتفاق واقعي يضمن حقوق الشعب الإيراني، فنحن مستعدون لذلك أيضاً".

تأتي هذه المفاوضات، المقرر انطلاقها اليوم السبت في إسلام آباد، في أعقاب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ فجر الأربعاء الماضي، مما أنهى نزاعاً دامياً كان قد اندلع في 28 شباط/فبراير الماضي.

يُنتظر أن يشهد الاجتماع تمثيلاً رفيع المستوى من الجانبين:

الوفد الأمريكي: يترأسه "جي دي فانس" نائب الرئيس الأمريكي، ويضم في عضويته المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر.

الوفد الإيراني: يترأسه محمد باقر قالیباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي، ويضم كلاً من وزير الخارجية عباس عراقجي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي أكبر أحمديان، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي.

وتترقب الأوساط الدولية نتائج هذه المحادثات التي تُعد الأولى من نوعها بهذا المستوى منذ اندلاع الأزمة الأخيرة، وسط آمال حذرة بإمكانية الوصول إلى تسوية شاملة تنهي حالة التوتر في المنطقة.