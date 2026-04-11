رئيس الوزراء الباكستاني يلتقي فانس في إطار المحادثات بشأن إيران

منذ 26 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أنه اجتمع مع نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس في إسلام أباد السبت، مشيرا إلى أن محادثات السلام الرامية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط "بدأت".

وجاء في البيان "مع بدء محادثات إسلام أباد اليوم، عقد رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف اجتماعا مع سعادة نائب رئيس الولايات المتحدة الأميركية جاي دي فانس".

وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء شدد على تطلع باكستان إلى مواصلة العمل على تسهيل إحراز الطرفين تقدما نحو تحقيق سلام دائم في المنطقة".