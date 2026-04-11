القيادة المركزية الأمريكية تبدأ عمليات تهيئة لتأمين مضيق هرمز من الألغام

منذ 25 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- بدأت قوات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم السبت 11 نيسان/ أبريل 2026، تهيئة الظروف اللازمة لإزالة الألغام من مضيق هرمز؛ حيث نفذت مدمرتان تابعتان للبحرية الأمريكية، مزودتان بصواريخ موجهة، عملياتٍ داخل المضيق.

وقد عبرت المدمرتان "يو إس إس فرانك إي. بيترسون" (DDG 121) و"يو إس إس مايكل مورفي" (DDG 112) مضيق هرمز، وبدأتا مهامهما في الخليج العربي، ضمن عملية واسعة النطاق لضمان خلو المضيق تماماً من الألغام البحرية التي زرعها سابقاً الحرس الثوري الإيراني.

وفي هذا السياق، صرّح الأدميرال براد كوبر، قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأمريكية، قائلاً: "بدأنا اليوم عملية إنشاء ممر جديد، وسنشارك تفاصيل هذا المسار الآمن مع قطاع النقل البحري قريباً، لتعزيز حرية حركة التجارة الدولية".

ويُعد مضيق هرمز ممرًا مائياً دولياً وطريقاً تجارياً حيوياً يدعم الازدهار الاقتصادي الإقليمي والعالمي. ومن المقرر أن تنضم قوات أمريكية إضافية، بما في ذلك مركبات غاطسة مسيرة، إلى جهود إزالة الألغام خلال الأيام المقبلة.

المصدر: الموقع الرسمي للقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)