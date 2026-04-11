طهران تنفي اقتراب قطع بحرية أمريكية من مضيق هرمز وتؤكد سيطرتها على حركة الملاحة

أربيل (كوردستان 24)- نفت القوات المسلحة الإيرانية بشكل قاطع الادعاءات الأخيرة الصادرة عن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بشأن اقتراب أو دخول قطع بحرية تابعة للولايات المتحدة إلى منطقة مضيق هرمز.

وصرح المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، العقيد إبراهيم ذو الفقاري، بأن الأنباء التي تم تداولها نقلاً عن قائد "سنتكام" بهذا الخصوص غير صحيحة، مشدداً على أن "زمام المبادرة" في مراقبة وتنظيم عبور أي قطع بحرية في هذه المنطقة الحيوية يقع تماماً تحت إشراف وسيطرة القوات المسلحة الإيرانية.

ويأتي هذا التصريح في سياق التوترات المستمرة في المنطقة، حيث تؤكد طهران باستمرار على مسؤوليتها عن أمن الممرات المائية في الخليج ومضيق هرمز، ورفضها لأي تحركات عسكرية أجنبية تصفها بأنها غير منسقة أو استفزازية.

المصدر: وکالة فارس الایرانیة

