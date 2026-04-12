بقائي: لم يكن من الواقعي توقّع حسم ملفات شائكة في جلسة واحدة

أربيل (كوردستان 24)- كشفت وزارة الخارجية الإيرانية عن تعثر الوصول إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة خلال جولة المفاوضات التي استضافتها العاصمة الباكستانية إسلام آباد، ملاحِظة أن الخلاف حول "قضيتين أو ثلاث قضايا رئيسية" حال دون إتمام التفاهم بين الطرفين.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية (IRIB)، أوضح المتحدث باسم الخارجية، إسماعيل بقائي، أن المحادثات شهدت توافقاً على بعض الملفات، إلا أن "تباين وجهات النظر" لا يزال سيد الموقف في قضايا جوهرية أخرى.

يأتي هذا التصريح في وقت كان فيه نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، قد وضع النقاط على الحروف مشيراً إلى أن غياب التزام إيراني قاطع بالتخلي عن البرنامج النووي يمثل العقبة الأساسية أمام الجانب الأمريكي.

وفيما يخص مستقبل الحوار، تبنى بقائي نبرة دبلوماسية مرنة رغم التقارير الإعلامية التي تحدثت عن توقف المسار التفاوضي، حيث صرح بأن "الدبلوماسية لا تنتهي أبداً".

مؤكداً أنه لم يكن من الواقعي توقع حسم ملفات شائكة كهذه في جلسة واحدة.

ورغم عدم تأكيده المباشر على جولات قادمة مع واشنطن، شدد المتحدث على استمرار التنسيق مع الوسيط الباكستاني و"الأصدقاء الإقليميين"، في إشارة إلى رغبة طهران في إبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة لتجاوز الانسداد الراهن في المفاوضات التي يراقبها العالم باهتمام نظراً لتأثيرها المباشر على استقرار المنطقة.