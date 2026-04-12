تقلبات جوية خفيفة في العراق وانخفاض في درجات الحرارة بالمنطقة الوسطى

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية في العراق، أن "غداً الاثنين سيكون الطقس صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع بعض الغيوم في الأقسام الشمالية من المنطقة الوسطى لتتلاشى بعد الظهر، وغائماً جزئياً إلى غائم مصحوب بزخات مطر خفيفة إلى معتدلة الشدة في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى وترتفع بضع درجات في المنطقة الجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (5-7) كم".

وأشارت الهيئة في بيانٍ لها أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الثلاثاء في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك 13، أربيل والسليمانية 15، نينوى 18، كركوك 19، صلاح الدين 22، الأنبار 23، ديالى 24، بغداد وكربلاء المقدسة 25، بابل 26، واسط والديوانية والنجف الأشرف 27، المثنى 29، وذي قار وميسان والبصرة 31".

ولفت البيان إلى أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية".

وأضاف أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الأربعاء، سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية، وصحواً إلى غائم جزئي في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد عن اليوم السابق".

وذكر البيان أن "يوم الخميس سيكون الطقس غائماً في عموم البلاد خلال النهار يتحول إلى صحو في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة في عموم البلاد لليوم السابق".