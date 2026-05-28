طهران تنفي وضع اللمسات الأخيرة على مسودة تفاهم مع واشنطن

أربيل (كوردستان24)- نفت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الخميس 28 ایار/مایو 2026، الأنباء المتداولة حول التوصل إلى صيغة نهائية لاتفاق أو مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، مؤكدة أن المشاورات بهذا الشأن لا تزال مستمرة.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن مصدر وصفته بأنه مقرب من فريق التفاوض، قوله إن نص مذكرة التفاهم المحتملة بين إيران والولايات المتحدة "لم يتم الانتهاء منه أو تأكيده بعد"، خلافاً لما روجت له بعض التقارير الصحفية.

وأوضح المصدر أن الجانب الإيراني لم يبلغ الوسيط الباكستاني باكتمل نص المسودة حتى الآن، مشيراً إلى أن طهران ستعلن عن النتائج بصفة رسمية وتخطر الوسيط والجمهور فور التوصل إلى صيغة نهائية ومعتمدة.

كما وصفت الوكالة التقارير الصادرة عن وسائل إعلام غربية، والتي زعمت أن الاتفاق قد أُبرم بالفعل، بأنها تقارير "غير دقيقة"، مشددة على أن العملية التفاوضية لا تزال في مراحلها التحضيرية ولم تصل بعد إلى خواتيمها.



المصدر: وسائل اعلام ایرانیة