مفوضية الانتخابات تعلن انطلاق التسجيل البايومتري لمواليد 2008 في نيسان الجاري

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، جمانة الغلاي، عن موافقة مجلس المفوضين على تحديث قاعدة بيانات الناخبين، والبدء بإجراءات تسجيل المواليد الجديدة لضمان مشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأوضحت الغلاي في تصريح صحفي، أن المفوضية باشرت بإضافة المواليد (2008، 2009، 2010) إلى قاعدة بياناتها، استناداً إلى البيانات المستلمة من وزارة التجارة (البطاقة التموينية). وأكدت أن عملية التحديث ستشمل التسجيل البايومتري في مراكز التسجيل المنتشرة، تمهيداً لطباعة وإصدار البطاقات البايومترية الخاصة بالناخبين الجدد.

وفيما يخص الجدول الزمني، كشفت الغلاي أن عملية التسجيل البايومتري ستنطلق رسمياً في 20 نيسان/أبريل الحالي، مشيرة إلى أنها ستستهدف في هذه المرحلة مواليد عام 2008 حصراً. وبينت أن هذا الإجراء يأتي لكون هذه الفئة ستبلغ السن القانوني للانتخاب (18 عاماً) في عام 2026، مما يمنحهم الحق القانوني في الإدلاء بأصواتهم.

واستعرضت المتحدثة باسم المفوضية الأرقام الإجمالية للمشمولين بالتسجيل، مؤكدة أن: العدد الإجمالي لناخبي مواليد 2008 في عموم العراق بلغ 1,120,314 ناخباً. فيما بلغ عدد الناخبين من المواليد ذاتها في إقليم كوردستان بلغ 114,807 ناخباً.

واختتمت الغلاي تصريحها بالحث على مراجعة مراكز التسجيل فور انطلاق العملية، مؤكدة أن المفوضية ستصدر إعلانات توضيحية لاحقة لإرشاد الناخبين حول آليات مراجعة المراكز وتثبيت بياناتهم البايومترية.