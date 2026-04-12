"كلي كورتك" في دهوك.. جمال طبيعي يواجهه "تلوث بشري" ودعوات لحماية البيئة

أربيل (كوردستان 24)- لوحة ربانية من الطبيعة الساحرة تسرّ الناظرين، تقابلها مشاهد مشوهة تملؤها النفايات وتلوث البيئة؛ هكذا يبدو المشهد في واحدة من أجمل المناطق السياحية القريبة من مدينة دهوك، حيث ترتفع صرخات المواطنين للمناشدة بالكف عن تلويث بيئة كوردستان الخلابة.

يقول المواطن "رۆژوار صلاح الدين"، الذي قصد منطقة "كلي كورتك" مع عائلته لقضاء وقت ممتع: "ساءني مشهد الأوساخ المنتشرة عند وصولي، لدرجة أنني لم أستطع الجلوس، مما اضطرني وعائلتي لتنظيف المكان بالكامل قبل أن نستقر فيه".

ويضيف صلاح الدين: "نحن في بداية فصل الربيع، وهذا الموقع الذي يبعد عن مركز مدينة دهوك 7 دقائق فقط، أعتبره كبيتي الثاني ويستحق منا عناية فائقة؛ فجماله لا يضاهى ويقصده السياح من كل مكان، حتى من أربيل والموصل، ومن المحزن أن نرى هذا الإهمال".

وعلى الرغم من المناظر الخلابة التي توفرها منطقة "كلي كورتك"، إلا أن زوارها يشعرون بأسى بالغ بسبب إهمال بعض المتنزهين الذين يتركون مخلفاتهم خلفهم. ويؤكد هؤلاء أن النداءات المستمرة منذ سنوات لحماية البيئة لا تزال تذهب سدى، دون استجابة حقيقية من البعض.

من جانبه، يعبر المواطن "محمود عبد البصر" عن ألمه من هذه التصرفات قائلاً: "يؤلمني مشهد العائلات والشباب الذين يغادرون ويتركون مخلفاتهم في أحضان الطبيعة. أرى لزاماً علينا جميعاً تنظيف أماكننا بعد الانتهاء من الأكل، وجمع النفايات في أكياس ووضعها على الطريق العام لتسهيل مهمة عمال البلدية في نقلها، حمايةً لطبيعتنا من التلوث".

وفي سياق متصل، يرى المواطن "عصام فخر الدين" أن الحل يبدأ من الوعي الفردي، حيث يقول: "آمل من الجميع عند خروجهم للتنزه أن يحرصوا على نظافة مواقعهم، بجمع الأوساخ في أكياس ووضعها بجانب الطريق العام، لنحافظ معاً على بيئتنا نظيفة وصحية".

إن الطبيعة النقية التي وهبها الخالق لكوردستان تعد ثروة وطنية، ويرى المهتمون أن الحفاظ عليها ليس مجرد سلوك حضاري، بل هو واجب أخلاقي وديني. ويأمل المتنزهون والمدافعون عن البيئة أن تتحول حماية الطبيعة ونظافتها إلى أولوية قصوى لدى الجميع، لتبقى كوردستان وجهة سياحية تسرّ الناظرين.

تقرير : جكدار جمال – كوردستان24 – دهوك