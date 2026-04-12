بغداد وواشنطن تبحثان تأمين البعثات الدبلوماسية في اجتماعٍ للجنة التنسيقية العليا

أربيل (كوردستان 24)- عقدت اللجنة التنسيقية العليا المشتركة بين الولايات المتحدة والعراق، أمس السبت، اجتماعها الدوري الخامس.

مكرسةً أجندتها لبحث ملفات أمنية استراتيجية، وفي مقدمتها سبل تعزيز حماية المنشآت الدبلوماسية الأمريكية والكوادر العاملة فيها على الأراضي العراقية.

ووفقاً لبيانٍ مشترك، فقد ركزت المباحثات على تطوير آليات التنسيق المشترك لمنع وقوع الهجمات الإرهابية، إلى جانب مناقشة جملة من القضايا الأمنية ذات الاهتمام المتبادل التي تضمن استقرار الشراكة بين البلدين.

وتصدر ملف استهداف دبلوماسيين أمريكيين بالقرب من مطار بغداد الدولي في الثامن من نيسان/ أبريل الجاري طاول النقاش، حيث أعرب الجانب الأمريكي عن تقديره لالتزام الحكومة العراقية بإجراء تحقيق فوري وجاد في الحادثة.

وأكد البيان تطلع واشنطن لنتائج التحقيقات الجارية، وضرورة محاسبة مرتكبي "الكمين" لضمان عدم تكرار مثل هذه الخروقات.

مشدداً في الوقت ذاته على أهمية التعاون الوثيق بين بغداد وواشنطن لتأمين المسارات الدبلوماسية وتثبيت دعائم الأمن المشترك.