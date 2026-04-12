عقب فشل مفاوضات إسلام آباد.. زيارة مفاجئة لنائب الرئيس الأمريكي إلى قاعدة رامشتاين في ألمانيا

أربيل (كوردستان24)- قام نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، بزيارة مفاجئة إلى قاعدة "رامشتاين" الجوية في ألمانيا، وذلك أثناء رحلة عودته من العاصمة الباكستانية إسلام آباد، عقب انتهاء جولة من المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران دون التوصل إلى اتفاق.

وذكرت تقارير صحفية أن المفاوضات الدبلوماسية التي استضافتها باكستان انهارت نتيجة خلافات جوهرية وحادة بين الطرفين. وتركزت نقاط الخلاف الرئيسية حول ثلاثة ملفات شائكة: البرنامج النووي الإيراني، وآليات رفع العقوبات الاقتصادية، بالإضافة إلى أمن الملاحة في مضيق هرمز.

وتأتي زيارة فانس غير المعلنة للقاعدة الألمانية، التي تُعد المركز اللوجستي والعملياتي الأهم لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا، في توقيت حساس يعقب مباشرة فشل الجهود الدبلوماسية الرامية لتخفيف التوتر مع طهران.

وحتى الآن، لم تصدر أي تصريحات رسمية حول أهداف التوقف في رامشتاين، وما إذا كان مرتبطاً بالخطوات القادمة للإدارة الأمريكية عقب تعثر المسار الدبلوماسي في إسلام آباد.

المصدر: صحيفة "BILD" الألمانية