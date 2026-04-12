"صواريخ إيران" مقابل "رسوم الصين".. ترامب يلوّح بسلاح التعرفة الجمركية ضد بكين

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن تهديداته بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على السلع القادمة من الدول التي تبيع أسلحة لإيران، تستهدف الصين بشكل مباشر، مؤكداً استعداده لاتخاذ إجراءات اقتصادية صارمة حال التحقق من مثل هذه الصفقات.

شكوك حول تزويد طهران بصواريخ

وفي مقابلة مع برنامج "Sunday Morning Futures" على قناة "فوكس نيوز"، علّق الرئيس ترامب على تقارير تفيد بقيام الصين بتزويد إيران بصواريخ مضادة للطائرات "تُحمل على الكتف". وأعرب الرئيس الأمريكي عن شكوكه في صحة هذه التقارير، مستبعداً قيام بكين بهذه الخطوة في الوقت الراهن، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن بضائعها ستخضع للضرائب إذا ثبت العكس.

العلاقات الثنائية والرقابة

وقال ترامب خلال المقابلة: "أستبعد قيامهم بذلك، لأن لدي علاقة جيدة معهم، وأعتقد أنهم لن يقدموا على هذه الخطوة، رغم احتمال قيامهم بشيء من هذا القبيل في البداية". وأضاف الرئيس الأمريكي محذراً: "لكن إذا ضبطناهم يفعلون ذلك، فسيواجهون رسوماً جمركية بنسبة 50%".

سياسة الضغط الاقتصادي

وتأتي هذه التصريحات في إطار استراتيجية الإدارة الأمريكية الحالية لاستخدام الأدوات الاقتصادية والتعرفات الجمركية كوسيلة للضغط على الدول التي تسهم في تعزيز القدرات العسكرية الإيرانية، حيث يسعى الرئيس ترامب من خلال هذه الإجراءات إلى تجفيف منابع الدعم العسكري لطهران عبر تهديد الشركاء التجاريين الدوليين بعقوبات مالية واسعة.

المصدر: الوکالات