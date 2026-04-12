أسايش أربيل تطيح بعصابة مسلحة استهدفت صاحب مكتب صرافة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية أسايش أربيل، في بيان رسمي اليوم، عن تمكن قواتها من إلقاء القبض على عصابة مختصة بالسرقة مؤلفة من أربعة أشخاص، وذلك عقب محاولتهم تنفيذ عملية سطو مسلح وسط المدينة.

وذكر البيان أن العملية تمت بموجب أمر قضائي صادر عن السيد قاضي تحقيق أسايش أربيل، حيث أُلقي القبض على المتهمين وهم كل من: (م، ب، ع)، (س، م، ب)، (ع، م، أ)، و(ع، م، أ).

وحول تفاصيل الحادثة، أوضحت المديرية أن أفراد العصابة قاموا بمراقبة وتتبع أحد المواطنين، وهو صاحب مكتب صرافة، وصولاً إلى منزله. وعند محاولتهم إيقافه وسلب أمواله تحت تهديد السلاح، تدخلت قوات الأسايش فوراً وتمكنت من إحباط العملية واعتقالهم في الحال.

وفي ختام بيانها، أعربت مديرية أسايش أربيل عن شكرها وتقديرها للمواطنين الكرام على تعاونهم المستمر وإمداد الأجهزة الأمنية بالمعلومات، مؤكدة أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية في حفظ الأمن والاستقرار في العاصمة.