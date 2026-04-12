مسؤول أميركي: إيران رفضت وقف التخصيب وفتح مضيق هرمز

المسؤول الأميركي: إيران رفضت أيضا دعوة لوقف تمويل حماس وحزب الله والحوثيين

أربيل (كوردستان 24) – أعلن مسؤول أميركي كبير، الأحد، أن إيران رفضت طلبا بوقف تخصيب اليورانيوم وتفكيك منشآت التخصيب الرئيسية.

وأفاد المسؤول بأن إيران رفضت أيضا دعوة لوقف تمويل حماس وحزب الله والحوثيين، وفتح مضيق هرمز بالكامل، نقلا عن "رويترز".

وقال نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، إن المفاوضات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد انتهت في وقت مبكر من الأحد بين الولايات المتحدة وإيران دون التوصل إلى اتفاق سلام، بعد أن رفض الإيرانيون قبول الشروط الأميركية بعدم تطوير سلاح نووي، مؤكداً تقديمه "أفضل عرض ممكن ونهائي" لإيران.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" وموقع "أكسيوس"، فإن الخلافات شملت طلب إيران التحكم بمضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وأكد فانس للصحافيين في باكستان أن المسؤولين الأميركيين يغادرون المفاوضات مع إيران دون التوصل إلى اتفاق، مضيفاً أنهم يعتزمون العودة إلى الولايات المتحدة. وأضاف: "كنا في غاية المرونة، وإيران اختارت عدم قبول الشروط الأميركية".





