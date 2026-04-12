قائد البحرية الإيرانية يسخر من تهديدات ترامب بفرض حصار بحري: "كلام مضحك ونراقب كل تحركاتكم"

أربيل (كوردستان 24) – دخلت القوات المسلحة الإيرانية على خط السجال السياسي المحتدم عقب فشل مفاوضات إسلام آباد، حيث وصف قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض حصار بحري على مضيق هرمز بأنها "سخيفة ومضحكة".

نراقب المعتدي



وفي تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الأحد 12 نیسان/ابریل 2026، أكد الأدميرال إيراني أن القوات البحرية تفرض سيطرة كاملة على المنطقة، قائلاً: «رجال القوة البحرية في جيش الجمهورية الإسلامية يراقبون ويشرفون بدقة على كافة تحركات الجيش الأمريكي المعتدي في المنطقة».

وأضاف إيراني أن التلويح بإغلاق المضيق أو فرض حصار بحري على إيران في ظل موازين القوى الحالية هو أمر "لا قيمة له" من الناحية العسكرية.

توقيت حساس

تأتي هذه التصريحات التصعيدية في لحظة حرجة، عقب إعلان الطرفين (طهران وواشنطن) عن طريق الوسطاء في باكستان، فشل المحادثات المطولة التي كانت تهدف إلى التوصل لاتفاق ينهي حالة الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

دلالات الموقف

ويرى مراقبون أن رد فعل قائد البحرية يعكس انتقال الملف من "طاولات الدبلوماسية" التي أخفقت في إسلام آباد إلى "لغة الميدان"، حيث يمثل مضيق هرمز أهم ممر مائي لتجارة الطاقة في العالم، وتعتبر طهران التهديد به خطاً أحمر يمس أمنها القومي.

ويعزز هذا الموقف العسكري ما صرح به مسؤولون سياسيون في طهران بالأمس حول "خطاب السيف"، مما يشير إلى توجه إيراني عام نحو التصعيد الإعلامي والميداني رداً على فشل المسار الدبلوماسي الأخير.



المصدر: الوکالات