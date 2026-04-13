وول ستريت جورنال: ترامب يدرس توجيه ضربات عسكرية "محدودة" لإيران

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب يعكف حالياً مع مستشاريه على دراسة خيار شن هجمات عسكرية محدودة ضد أهداف إيرانية، كأداة ضغط لكسر حالة الانسداد التي تهيمن على مفاوضات السلام المتعثرة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن خيار "الهجوم الشامل والمستمر" هو الأقل احتمالاً لدى ترامب حالياً، حيث ينصب التركيز بشكل أساسي على تنفيذ ضربات جراحية محدودة، بالتوازي مع فرض حصار بحري خانق.

ترامب: لن نسمح بـ "الابتزاز العالمي"

وفي تدوينات عبر منصته "تروث سوشيال"، أعلن الرئيس ترامب أن القوات البحرية الأمريكية ستبدأ بفرض سيطرتها الكاملة على حركة الملاحة في مضيق هرمز. واتهم ترامب طهران بتهديد أمن المنطقة عبر زرع الألغام البحرية، واصفاً هذه التصرفات بأنها "عمليات ابتزاز عالمية".

وأكد ترامب أنه أصدر أوامر مباشرة للبحرية الأمريكية بتفتيش أي سفينة في المياه الدولية يثبت دفعها "رسوم عبور" لإيران، مشدداً على أن الولايات المتحدة ستباشر فوراً عملية تطهير وتدمير الألغام التي زرعتها طهران. كما توعد برد حاسم وقوي ضد أي استهداف يطال السفن الأمريكية أو سفن التجارة العالمية.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن هذا الحصار، الذي ستحشد له واشنطن دعماً دولياً، يهدف إلى تجفيف منابع التمويل الإيراني ومنعها من امتلاك أسلحة نووية، داعياً طهران إلى فتح الممرات المائية الدولية فوراً ودون شروط.

سنتكوم: الحصار يبدأ اليوم

من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان رسمي، أن الحظر البحري سيدخل حيز التنفيذ فعلياً اعتباراً من اليوم الاثنين، 13 نيسان 2026، في تمام الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت الولايات المتحدة.

وأوضحت (سنتكوم) أن القرار يشمل منع وتفتيش كافة السفن المتوجهة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها، مشيرة إلى أن الإجراء سيطبق بالتساوي على سفن جميع الدول. وفي خطوة لتهدئة المخاوف بشأن الملاحة الإقليمية، أكدت القيادة المركزية أن الحظر لن يعيق حركة السفن التي تمر عبر مضيق هرمز باتجاه موانئ دول أخرى غير إيرانية.