إسماعيل قاآني: الولايات المتحدة وإسرائيل ستغادران المنطقة دون إنجاز

أربيل (كوردستان24)- أكد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستضطران في نهاية المطاف إلى مغادرة المنطقة دون تحقيق أي مكاسب تذكر، مشدداً على أن "جبهة المقاومة الموحدة" في أتم الجهوزية لمواجهة كافة التحديات.

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء، اليوم الاثنين 13 نيسان 2026، عن قاآني قوله: "إن جبهة المقاومة الموحدة تتمتع بحضور قوي ومؤثر في كافة أرجاء المنطقة، وهي تتربص بالأعداء في كل مكان". ودعا واشنطن وتل أبيب إلى استخلاص الدروس من تجاربهم السابقة، قائلاً: "عليهم أن يتذكروا كيف فروا بأيدٍ فارغة من اليمن وباب المندب والبحر الأحمر، والآن أيضاً سيغادرون المنطقة دون أي إنجاز".

وكان قائد فيلق القدس قد نشر، يوم أمس الأحد 12 نيسان، تدوينة عبر منصة "إكس"، أكد فيها أن "جبهة المقاومة موحدة وقوية بشكل غير مسبوق". وأوضح أن إسرائيل واهمة حين تعتقد أن الضغط على المقاومة واستهداف الأبرياء سيؤدي إلى إضعاف الجبهة أو إجبارها على الاستسلام، مشيراً إلى أن الواقع يثبت عكس ذلك، إذ أصبحت المقاومة اليوم "أصلب من أي وقت مضى".

وشدد قاآني في تصريحاته على أن استراتيجية محور المقاومة تقوم على مبدأ مفاده أن "الضغوط المتزايدة لا تولد إلا مزيداً من القوة والصلابة والمقاومة".

تأتي هذه التصريحات الحادة في ظل تصاعد وتيرة الصراع الذي بدأ في 28 شباط الماضي، إثر هجوم أمريكي إسرائيلي استهدف الأراضي الإيرانية، مما أدى إلى اتساع رقعة المواجهة بانضمام جماعة الحوثي، وحزب الله اللبناني، والفصائل المسلحة في العراق إلى ساحة المعركة، محولاً إياها إلى حرب إقليمية واسعة النطاق.