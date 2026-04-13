ذي قار تسجل 9 إصابات ووفاتين بالحمى النزفية.. وتحذيرات من خروج الوضع عن السيطرة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- كشف مدير المستشفى البيطري التعليمي في محافظة ذي قار، علي حمود، عن تسجيل 9 إصابات بمرض "الحمى النزفية" خلال الأيام القليلة الماضية، محذراً من تصاعد خطورة الموقف الوبائي في المحافظة.

وأوضح حمود في تصريح صحفي، أن من بين الحالات التسع المسجلة، فارق شخصان الحياة نتيجة مضاعفات المرض، مشيراً إلى أن الجهات المعنية بدأت باتخاذ الإجراءات القانونية والصحية اللازمة لمحاصرة العدوى والحد من انتشار هذا المرض الفتاك.

وعزا مدير المستشفى تفاقم الأزمة وزيادة مخاطر الإصابة إلى عدة عوامل رئيسية، منها:

استمرار تربية المواشي داخل الأحياء السكنية وقلب المدن.

التراخي في تنفيذ القوانين: لاسيما قرارات رئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بمنع الرعي العشوائي.

تداخل البيئة الريفية مع الحضرية: خاصة في المناطق العشوائية، مما سهل انتقال الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

كما نبّه المسؤول البيطري إلى أن تراكم النفايات في بعض المناطق شجع مربي الأغنام والماشية على إدخال حيواناتهم للرعي داخل المدن، مما ضاعف من احتمالات الإصابة بالفيروس.

وفي سياق متصل، انتقد حمود ممارسات بعض القصابين (بائعي اللحوم) الذين يقومون بربط وذبح المواشي أمام محالهم التجارية بعيداً عن الرقابة الصحية، واصفاً هذه التصرفات بأنها "تهديد حقيقي للأمن الصحي العام".

واختتم علي حمود حديثه بالإشارة إلى التحديات التي تواجه فرض القانون، مؤكداً أن الجهات الرقابية تصطدم أحياناً بـعقبات اجتماعية وعشائرية، فضلاً عن النقص الواضح في "المجازر النموذجية" والحديثة التي يمكن أن توفر بديلاً آمناً وصحياً لعمليات الذبح العشوائي.