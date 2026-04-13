ماكرون: فرنسا وبريطانيا تعدّان لمحاثات بشأن مهمة "سلمية" لمضيق هرمز

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين أن باريس ولندن ستنظمان قريبا محادثات تهدف إلى إقامة "بعثة متعددة الجنسيات ذات طابع سلمي" للمساعدة في إعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وقال ماكرون عبر منصة إكس "في الأيام المقبلة، سننظم، مع المملكة المتحدة، مؤتمرا تشارك فيه الدول المستعدة للمساهمة معنا في بعثة متعددة الجنسيات ذات طابع سلمي، تهدف إلى إعادة حرية الملاحة في المضيق".

وشدد على أن البعثة ستكون "دفاعية بحتة" وجاهزة للانتشار "بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".

وأغلقت إيران عمليا المضيق الحيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها في 28 شباط/فبراير.

في المقابل، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستبدأ في وقت لاحق الاثنين، فرض حصار على الموانئ الإيرانية بعد فشل مباحثات بين البلدين في إسلام آباد خلال عطلة نهاية الأسبوع، ضمن مسعى للتوصل الى تسوية تنهي الحرب.

