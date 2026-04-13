بكين تدعم الوساطة الباكستانية وتدعو لتثبيت الهدنة بين إيران وواشنطن

منذ ساعة

أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن الأولوية الراهنة في الشرق الأوسط يجب أن تنصب على الحفاظ على وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، مشدداً على ضرورة منع تجدد الصراعات المسلحة في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه كبير الدبلوماسيين الصينيين مع نظيره الباكستاني، إسحاق دار، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية. وأعرب وانغ يي عن قلقه من انزلاق الأوضاع نحو التصعيد، معتبراً أن الحوار هو السبيل الوحيد لتفادي المواجهة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث تبذل باكستان جهوداً حثيثة للوساطة بين الطرفين، نجحت خلالها في عقد محادثات مباشرة وتاريخية نهاية الأسبوع الماضي. ورغم هذا التقدم الدبلوماسي، انتهت المفاوضات دون التوصل إلى اتفاق نهائي، مما وضع الهدنة الهشة التي استمرت أسبوعين على المحك.

المصدر: AP