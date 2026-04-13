ترامب يرفض الاعتذار للبابا ليو بشأن انتقاداته للحرب على إيران

أربيل (كوردستان 24) – رفض ترامب الاعتذار عن انتقاده اللاذع للبابا ليو، قائلاً إن البابا "أعلن" انتقاداته للحرب على إيران، و"أنا فقط أردّ".

وفي تصريحات للصحفيين خارج المكتب البيضاوي، أضاف ترامب: "لا يوجد ما يستدعي الاعتذار"، وقال عن ليو: "إنه مخطئ".

كما سُئل ترامب عن نشره صورة لنفسه كمعالجٍ ذي صفاتٍ روحية، في ما بدا وكأنه مقارنة بينه وبين السيد المسيح.

نُشرت الصورة ليلة الأحد، وأثارت استنكارًا واسعًا من قادة المسيحيين الإنجيليين، وتم حذفها لاحقًا.

قال ترامب: "نعم، لقد نشرتها". لكنه ألمح إلى أن لها علاقة بالصليب الأحمر، وأصرّ: "من المفترض أن أكون طبيبًا أساعد الناس على الشفاء".





