ترامب: لن نسمح لإيران بابتزاز العالم ودول أخرى ستشارك في حصارها

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن بلاده لن تسمح لإيران بأن تبتز العالم، لافتاً إلى أن دولاً أخرى ستشارك في حصارها.

وشدد ترامب على أن واشنطن لن تسمح لإيران بحيازة سلاح نووي، وقال: إيران تريد السلاح النووي لتدمير العالم، ولن نسمح بذلك.

وبدأ اليوم الإثنين في الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش سريان الحصار الأميركي البحري على إيران، من دون إعاقة الملاحة في مضيق هرمز من وإلى وجهات غير إيرانية.

وقالت القيادة المركزية الأميركية، في إشعار للبحارة، إن الجيش الأميركي سيفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب شرقي مضيق هرمز، وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ترفعه.

وجاء في الإشعار "أي سفينة تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ستكون معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز".

وأوضح ترامب أن القوة البحرية الإيرانية تم تدميرها، وكذلك قوتها الجوية وقادتها، لافتاً إلى أن دولاً أخرى ستشارك في الحصار المفروض على إيران وسيتم إعلان ذلك غداً.

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن أن القوات البحرية الإيرانية دُمرت بالكامل تقريباً مع غرق 158 من سفنها، موجهاً في الوقت ذاته تحذيراً شديد اللهجة لطهران من مغبة أي محاولة للاقتراب من الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية.

وفي منشور له عبر منصة "تروث سوشيال" (Truth Social) اليوم الاثنين 13نیسان/ أبريل 2026، كشف ترامب أن القوات الأمريكية تمكنت من "محو" البحرية الإيرانية، مشيراً إلى تدمير 158 سفينة حربية.

وقال ترامب: "ما تبقى ليس سوى عدد قليل مما يسميه الإيرانيون زوارق الهجوم السريع، لأننا لم نعد نعتبرها تهديداً جدياً".