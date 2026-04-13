ترامب عن المفاوضات مع طهران: إما الاتفاق على شروطنا أو لا اتفاق أبداً

أربيل (كوردستان 24) – أعلن الرئيس دونالد ترامب أن إدارته تلقت اتصالاً "من الجانب الآخر" اليوم الاثنین 13 نیسان/ابریل 2026، في إشارة إلى إيران، مؤكداً أن طهران "ترغب بشدة في إبرام اتفاق".

وتأتي تصريحات ترامب للصحفيين في البيت الأبيض بعد أقل من ثلاث ساعات على فرض الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية، وفي أعقاب فشل مفاوضات ماراثونية استضافتها باكستان خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضح ترامب أن نقطة الخلاف الجوهرية في المحادثات كانت "الملف النووي"، مشدداً على أن "إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً". وأضاف: "لقد اتفقنا على الكثير من الأمور، لكنهم لم يوافقوا على هذه النقطة بعد، وأنا متأكد من أنهم سيفعلون. فإما أن يوافقوا، أو لن يكون هناك اتفاق أبداً".

كما حدد ترامب استعادة اليورانيوم المخصب الموجود لدى إيران كأولوية قصوى، قائلاً بنبرة حاسمة: "سنستعيد اليورانيوم؛ إما أن يسلموه لنا، أو سنأخذه نحن".



