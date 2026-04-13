قبيل زيارته للصين.. ترامب يحذر من تزويد إيران بأنظمة دفاع جوي

أربيل (كوردستان 24) – صرح الرئيس دونالد ترامب، اليوم الاثنين 13 نیسان/ابریل 2026، بأنه لم يتحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ مؤخراً، مؤكداً في الوقت ذاته أن الزعيم الصيني يرغب في إنهاء الحرب مع إيران. وتأتي هذه التصريحات وسط تقارير استخباراتية أمريكية تفيد بأن بكين تُجهز شحنة أسلحة متوجهة إلى طهران.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "لدينا علاقة جيدة جداً مع الصين"، لافتاً إلى أن الرئيس شي "يرغب في" وضع حدٍ للنزاع القائم.

وفي سياق متصل، كشفت معلومات استخباراتية سُربت مؤخراً أن الصين تعتزم تسليم أنظمة دفاع جوي جديدة إلى إيران خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك وفقاً لمصادر مطلعة على أحدث التقييمات الأمنية.

ورداً على سؤال حول هذه التقارير وما إذا كان قد ناقش الأمر مع شي جين بينغ، حذر ترامب من أن بكين ستواجه عواقب وخيمة إذا أرسلت أسلحة إلى طهران، قائلاً: "إذا فعلت الصين ذلك، فستواجه مشاكل كبيرة، حسناً؟".

ومن المقرر أن يقوم الرئيس ترامب بزيارة رسمية إلى الصين مطلع الشهر المقبل، في خطوة تهدف لبحث الملفات العالقة والأزمات الإقليمية.