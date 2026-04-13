غوتيريش يدعو أطراف النزاع مع إيران إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز

أربيل (كوردستان 24) – أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش على أن حرية مرور السفن عبر المضيق، الذي يُعدّ ممرًا مائيًا حيويًا لنحو 20% من شحنات النفط العالمية، مكفولة بموجب القانون الدولي، وفقًا لما صرّح به المتحدث باسمه.

ورداً على سؤال حول حصار المضيق الذي أمر به ترامب، قال المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، إن موقف الأمين العام للأمم المتحدة ثابت: "لا ينبغي لأحد أن يفعل أي شيء يضر بحرية الملاحة في مضيق هرمز".

وبعد أسابيع من الدمار الذي أعقب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط، يعتقد غوتيريش أنه "من الواضح أنه لا يوجد حل عسكري"، حسبما صرّح دوجاريك يوم الاثنين.

وأضاف دوجاريك أن المحادثات الأمريكية الإيرانية "أكدت جدية انخراط الطرفين، وشكّلت خطوة إيجابية وهادفة نحو استئناف الحوار".

لكن لا يمكن التوصل إلى اتفاق بين عشية وضحاها، ويدعو الأمين العام إلى استمرار المحادثات التي تتوسط فيها باكستان ووقف إطلاق النار، حسبما قال المتحدث.

المصدر: AP