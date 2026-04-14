خبير بحري: الحصار الممتد لإيران قد يُرهق قدرات البحرية الأمريكية في مناطق أخرى

أربيل (كوردستان 24)- أوضح خبير بحري كوري جنوبي أن الحصار الأمريكي المطول للمياه المحيطة بالموانئ الإيرانية قد يستنزف عمليات البحرية الأمريكية حول العالم.

ويمكن لما لا يقل عن 15 سفينة حربية أمريكية متواجدة في المنطقة الانضمام إلى الحصار الذي بدأ يوم الاثنين، إلا أن فرضه بفعالية يتطلب مزيداً من السفن والطائرات، بحسب "يو جيهون"، الباحث في المعهد الكوري لتحليل الدفاع وضابط الغواصات السابق.

وأضاف "يو": "يجب أن تعمل جميع عناصر السيطرة على خط الحصار بالتناغم التام، بما في ذلك تحديد السفن وتفتيشها، والمراقبة الجوية، وردع الزوارق الإيرانية السريعة أو التهديدات الصاروخية، والاستجابة لمخاطر الألغام".

وأشار إلى أن الحصار طويل الأمد، الذي يتطلب أسطولاً كبيراً من السفن والوحدات المساعدة، قد يُشكل ضغطاً إضافياً على عمليات البحرية الأمريكية في مناطق أخرى من العالم.

وقال: "بالنظر إلى أن البحرية الأمريكية تنتشر بالفعل في جميع أنحاء الشرق الأوسط ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ وأوروبا، فكلما طال أمد الحصار، زادت الأعباء التي قد تترتب على المهام الأخرى في مختلف مسارح العمليات".

المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة