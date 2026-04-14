إيران تعتبر الحصار البحري الأمريكي انتهاكاً لسيادتها

أربيل (كوردستان24)- أدانت إيران بشدة بدء الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على موانئها في الخليج وبحر عمان، واصفة هذه الخطوة بأنها "انتهاك خطير لسيادتها".

وقال أمير سعيد إيرواني، سفير إيران لدى الأمم المتحدة، في رسالة وجهها إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة "اطلعت عليها وكالة فرانس برس": "إن فرض هذا الحصار البحري يعد انتهاكاً خطيراً لسيادة إيران وسلامة أراضيها".

وأشار إيرواني إلى أن هذا الإجراء غير قانوني وينتهك المبادئ الأساسية لقانون البحار، محذراً من أن سلوك واشنطن يمثل "تهديداً جدياً للسلم والأمن الدوليين، ويزيد من احتمالات تصعيد التوترات في المنطقة".

وفي رسالة منفصلة إلى الأمين العام، طالب السفير الإيراني دول المنطقة التي تستضيف قواعد عسكرية أمريكية بتعويض إيران. وبحسب قوله، فإن هذه الدول سمحت للولايات المتحدة بشن "هجمات مسلحة غير قانونية ضد أهداف مدنية" داخل الأراضي الإيرانية.

وكتب إيرواني: "يجب على دول البحرين والسعودية وقطر والإمارات والأردن تعويض إيران بشكل كامل، بما في ذلك عن جميع الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بإيران نتيجة أفعالهم غير القانونية".

ووجه السفير الإيراني اتهامات للدول الخمس بأنها لم تكتفِ بالسماح للولايات المتحدة بشن الهجمات من أراضيها، بل "شاركت أحياناً بشكل مباشر في تلك الهجمات غير القانونية". وفي المقابل، نفت تلك الدول الحليفة لواشنطن أي تورط أو مشاركة لها في هذه الحرب.

تأتي هذه التوترات في وقت بدأت فيه الحرب ضد إيران منذ 28 فبراير/شباط، حيث تسببت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية في أضرار جسيمة بالبنية التحتية العسكرية والمدنية الإيرانية وأوقعت عدداً كبيراً من الضحايا.

وتسود حالياً حالة من وقف إطلاق النار غير المستقر، بعد فشل محادثات إسلام آباد الرامية لإنهاء الحرب في نهاية الأسبوع الماضي دون التوصل إلى نتائج.