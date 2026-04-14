الولايات المتحدة اقترحت تعليق تخصيب اليورانيوم الإيراني لمدة 20 عاماً

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر مطلع بأن الولايات المتحدة اقترحت، خلال المفاوضات التي جرت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد يوم الجمعة الماضي، تعليق تخصيب اليورانيوم الإيراني لمدة لا تقل عن 20 عاماً، بدلاً من وقف التخصيب نهائياً، وذلك في خضم المساعي الرامية إلى إنهاء النزاع مع إيران.

وأوضح المصدر أن الولايات المتحدة اقترحت أيضاً، بالإضافة إلى التعليق، فرض قيود أخرى "بأنواع مختلفة"، دون الكشف عن تفاصيلها.

يأتي هذا الخبر في وقت ذكرت فيه صحيفة "نيويورك تايمز" يوم الاثنين أن واشنطن طلبت تعليق التخصيب لمدة 20 عاماً، بينما ردت طهران رسمياً بالموافقة على تعليقه لمدة تصل إلى خمس سنوات فقط، إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن الرئيس (الأمريكي) رفض هذا العرض.

المصدر: NBC NEWS