مصادر تكشف عن دور تركي لسد الفجوة بين واشنطن وطهران

أربيل (كوردستان 24)- كشف مصدر إقليمي مطلع أن تركيا تقوم بدور حالياً للعمل على سد الفجوة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعد فشل المحادثات التي استضافتها باكستان يوم السبت الماضي.

وأشار المصدر إلى احتمال عقد جولة أخرى من المفاوضات، وهو ما رجحته عدة مصادر غربية وإيرانية، موضحاً أن "أنقرة تعمل حالياً على سد الهوة وتقريب وجهات النظر بين الجانبين".

وكانت عدة مواقع قد طُرحت لاستضافة مفاوضات السبت الماضي، قبل أن تتفق جميع الأطراف على اختيار إسلام آباد مكاناً للاجتماعات، وكان من بين تلك المواقع المقترحة جنيف وفيينا وإسطنبول.

وأوضح المصدر المطلع أن مدينتي جنيف وإسلام آباد عادتا لتُطرحا مجدداً كخيارات محتملة لاستضافة جولة أخرى من المحادثات، يُتوقع أن تُعقد يوم الخميس المقبل.

وأكد المصدر المطلع على المحادثات أن "مسؤولي الإدارة الأمريكية لا يزال يحدوهم الأمل في إمكانية التوصل إلى مخرج دبلوماسي للأزمة".

وأضاف المصدر أنه بناءً على وتيرة المفاوضات خلال الأيام المقبلة، قد يتفق الجانبان الأمريكي والإيراني أيضاً على تمديد المهلة الزمنية لوقف إطلاق النار، لإتاحة مزيد من الوقت للمحادثات.

ويناقش مسؤولو الإدارة الأمريكية داخلياً تفاصيل تتعلق باحتمال عقد اجتماع ثانٍ ومباشر مع مسؤولين إيرانيين، قبل انتهاء التهدئة المؤقتة بين واشنطن وطهران الأسبوع المقبل.

واشترط مسؤولو إدارة الرئيس دونالد ترامب "أن تلوح الفرصة لذلك" بحسب المصادر، رغم أنه ليس من الواضح ما إذا كان مثل هذا الاجتماع سيتحقق بالفعل.

ويبحث المسؤولون تواريخ ومواقع محتملة لعقد الاجتماع، في حال أحرزت المحادثات الجارية مع إيران والوسطاء في المنطقة تقدماً خلال الأيام المقبلة، واصفين هذه المناقشات بأنها "أولية".



المصدر: الوکالات