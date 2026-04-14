فانس يحدد "الخطوط الحمراء" الأمريكية في مفاوضات إيران: تسليم اليورانيوم وتأمين مضيق هرمز

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- كشف نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، عن الخطوط الحمراء التي تضعها واشنطن في مفاوضاتها مع طهران، مؤكداً أن جميع الشروط الأمريكية تنبع من مبدأ أساسي وهو "عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً".

وأوضح فانس، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أن الجانب الأمريكي حدد بوضوح البنود التي لا يمكن إبداء مرونة بشأنها، واصفاً إياها بالشروط الحاسمة لإتمام أي "صفقة جيدة" يرتضيها الرئيس الأمريكي.

اليورانيوم وآلية الضمان

وحدد نائب الرئيس الأمريكي مطلبين رئيسيين لا تقبل واشنطن التفاوض عليهما:

"الغبار النووي": أي حصول الولايات المتحدة على كامل مخزون اليورانيوم المخصب الذي تمتلكه إيران حالياً.

آلية الرقابة: وجود ضمانات تقنية وقانونية تكفل عدم قدرة طهران على العودة لتخصيب اليورانيوم مستقبلاً.

مضيق هرمز وتحذير شديد

وفي سياق متصل، تطرق فانس إلى الملف الملاحي، مؤكداً أن مسألة فتح مضيق هرمز كانت حاضرة بقوة على طاولة النقاش. واتهم فانس الجانب الإيراني بمحاولة "تغيير شروط المفاوضات" في هذا الملف، موجهاً تحذيراً مباشراً بقوله: "نتوقع أن يواصل الإيرانيون إحراز تقدم نحو فتح مضيق هرمز، وإذا لم يفعلوا، فسيتغير مسار المفاوضات معهم تغييراً جذرياً".

تقدم رغم التعثر

ورغم اعترافه بفشل جولة المفاوضات خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن فانس أشار إلى وجود "جوانب إيجابية"، معتبراً أن تحديد نقاط التنازل والمرونة مقابل الثوابت يعد بحد ذاته "تقدماً كبيراً" يساعد الإدارة الأمريكية في تقييم مسار الأزمة.

المصدر: فوکس نیوز