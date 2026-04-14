الرئيس الصيني يشدد على احترام سيادة دول الشرق الأوسط ويرفض العودة لـ "شريعة الغاب"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم الثلاثاء 14 نیسان/ابریل 2026، إلى ضرورة الاحترام الكامل لسيادة دول منطقة الشرق الأوسط والخليج وأمنها وسلامة أراضيها، مؤكداً على أهمية الالتزام بالقانون الدولي كمرجعية ثابتة لا تخضع للازدواجية.

جاء ذلك خلال استقباله في العاصمة بكين ولي عهد أبوظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الصينية "سي سي تي في" عن شي قوله: "إن الحفاظ على سلطة القانون الدولي يجب ألا يعني استخدامه عندما يناسبنا، ورفضه عندما لا تكون الحال كذلك".

وحذر الرئيس الصيني من مخاطر تقويض النظام الدولي، مشدداً بقوله: "لا يمكننا أن نسمح للعالم بالعودة إلى شريعة الغاب"، في إشارة واضحة إلى ضرورة حماية استقرار المنطقة وصون حقوق دولها بعيداً عن التدخلات الخارجية أو المعايير المزدوجة في تطبيق القوانين الدولية.



المصدر: الوکالات