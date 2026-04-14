الصحة اللبنانية لـ "كوردستان 24": إغلاق ستة مستشفيات بالكامل جراء الهجمات الإسرائيلية

أربيل (كوردستان24)- كشف مدير مكتب وزير الصحة اللبناني أنه على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار في المنطقة، إلا أن إسرائيل تواصل قصف لبنان، وتستهدف بشكل خاص المدنيين والفرق الطبية.

وصرح الدكتور رضا موسوي، مدير مكتب وزير الصحة اللبناني، في تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، اليوم الثلاثاء 14 نيسان 2026، أنه منذ اندلاع الحرب ضد إيران في 28 آب/أغسطس الماضي، قُتل 2089 شخصاً في لبنان وأصيب 6762 آخرون نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية.

وبحسب موسوي، تتوزع الإحصائيات وفقاً للجنس والعمر على النحو التالي:

الرجال: 1671 قتيلاً و4982 جريحاً.

النساء: 252 قتيلة و1132 جريحاً.

الأطفال: 166 قتيلاً و648 جريحاً.

وأكد موسوي أن إسرائيل تتعمد استهداف الفرق الطبية وفرق الإغاثة، حيث بلغت خسائر القطاع الصحي في لبنان ما يلي:

مقتل 88 من الكوادر الصحية وإصابة 195 آخرين.

وقوع 116 هجوماً على فرق الإغاثة.

استهداف 25 مركزاً طبياً وإغاثياً.

إصابة 101 سيارة إسعاف.

إغلاق ستة مستشفيات بالكامل.

ووفقاً لموسوي، فإنه بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، لم تتوقف الهجمات الإسرائيلية على بلادهم، بل زادت اتساعاً. وأضاف أنه في يوم الأربعاء الماضي وحده، 8 نيسان/أبريل 2026، شنت إسرائيل أكثر من 100 غارة جوية على لبنان، مما أسفر عن مقتل نحو 400 شخص.

وقال المسؤول في وزارة الصحة اللبنانية: "رسالتنا هي أننا مستمرون في مواجهة هذا العدوان، وفرقنا الطبية تواصل أداء مهامها. أما رسالة العدو فهي رسالة إجرامية مستمرة منذ سنوات وليست بالأمر الجديد، فنحن نعرف إسرائيل جيداً".