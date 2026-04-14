ستة عشر جريحا إثر إطلاق نار في مدرسة بجنوب شرق تركيا

أربيل (كوردستان24)- أصيب ستة عشر شخصا، معظمهم من التلامذة، بجروح الیوم الثلاثاء 14 نیسان /ابریل 2026، في إطلاق نار بمدرسة ثانوية فنية في محافظة شانلي أورفا بجنوب شرق تركيا، وفق ما أعلن المحافظ.

وأفاد المحافظ حسن سيلداك الذي زار مكان الحادث، للصحافيين بأن اثني عشر شخصا يتلقون العلاج حاليا.

وأضاف سيلداك أن المهاجم، وهو تلميذ سابق في المدرسة من مواليد سنة 2007، أطلق النار على نفسه ولقي حتفه.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي ار تي)، نقلا عن مكتب المحافظ، أن من بين المصابين عشرة تلامذة في المرحلة الثانوية وأربعة معلمين، من دون الكشف عن حالتهم.

وبحسب وكالة أنباء دوغان التركية الخاصة (دي اتش ايه) وعدد من وسائل الإعلام التركية، فإن المهاجم كان مسلحا ببندقية صيد.

وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام محلية تلامذة من المرحلة الثانوية يفرون من المدرسة، وقد انتشرت في المكان قوات كبيرة من الشرطة، ومركبة مدرعة واحدة على الأقل، وسيارات إسعاف.

وقال شاهد عيان لوكالة الأنباء التركية الخاصة (آي اتش ايه) إن المهاجم "أطلق النار عشوائيا في البداية في الفناء، ثم داخل المبنى".

هذا النوع من الحوادث نادر نسبيا في تركيا، حيث تشير تقديرات إحدى المؤسسات المحلية إلى وجود عشرات الملايين من الأسلحة النارية المتداولة، معظمها غير قانوني.



المصدر: فرانس برس