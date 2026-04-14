إيران ترفع سقف المطالب: لا سلام دون "تعويضات الحرب" ورفع كامل للعقوبات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الحكومة الإيرانية عن تقديراتها الأولية لحجم الخسائر المادية الناجمة عن الضربات والهجمات التي تنسبها للولايات المتحدة وإسرائيل، مشيرة إلى أن التكلفة التقريبية بلغت نحو 270 مليار دولار أمريكي.

ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء عن المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، قولها إن هذا الرقم يمثل تقديراً أولياً وقابلاً للزيادة، مشددة على أن قضية "تعويضات الحرب" باتت تتصدر أجندة الفريق التفاوضي الإيراني.

وأوضحت مهاجراني في تصريحاتها: "إن إحدى القضايا الأساسية التي يتابعها فريقنا التفاوضي، والتي طُرحت للنقاش مؤخراً في محادثات إسلام آباد، هي قضية التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، والتي نُقدرها حالياً بنحو 270 مليار دولار".

وفي سياق متصل، كشفت التقارير عن تمسك القيادة الإيرانية بمجموعة من الشروط الأساسية لأي تهدئة أو اتفاق سلام محتمل مع واشنطن وتل أبيب. وتتضمن هذه الشروط:

الاعتراف الرسمي بحق إيران في تخصيب اليورانيوم.

دفع تعويضات مالية كاملة عن الخسائر المقدرة.

الرفع الشامل والكامل لكافة العقوبات المفروضة على البلاد.

يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، مما يضع هذه المطالب المالية والسياسية كعقبات رئيسية أمام أي جهود دبلوماسية مستقبلية لخفض التصعيد.



المصدر: وکالة تسنیم الایرانیة