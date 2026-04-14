باريس ولندن تنظمان الجمعة مؤتمرا عن مضيق هرمز للدول غير المنخرطة في حرب

أربيل (كوردستان24)- تنظّم فرنسا والمملكة المتحدة الجمعة القادم، من باريس مؤتمرا عبر الاتصال المرئي لـ"الدول غير المنخرطة في القتال والجاهزة للمساهمة" في "مهمة متعددة الأطراف ودفاعية بحتة" في مضيق هرمز، وفقا لما أعلن قصر الإليزيه الیوم الثلاثاء 14 نیسان/ابریل 2026.

ويتولى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ترؤس الاجتماع للبحث في هذه المهمة التي لم تتضح ملامحها بعد. وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن المهمة التي تختلف عن جهود الولايات المتحدة، "تهدف إلى إعادة حرية الملاحة إلى مضيق هرمز عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

وأشار ناطق باسم "داونينغ ستريت" إلى أن القمة تهدف إلى وضع "خطة متعددة الجنسية ومنسقة ومستقلة للحفاظ على النقل البحري الدولي عندما تنتهي الحرب".

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ آذار/مارس فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن "عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة".

وشدّد على أن "الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة" لهذه المنطقة البحرية.



المصدر: فرانس برس