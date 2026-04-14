ماكرون يقول إنه دعا كلا من ترامب وبزيشكيان الى "استئناف المفاوضات"

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الثلاثاء انه اجرى الاثنين مباحثات عبر الهاتف مع كل من الرئيس الاميركي دونالد ترامب والرئيس الايراني مسعود بيزشكيان وطلب منهما "استئناف المفاوضات التي توقفت" بين واشنطن وطهران.

وكتب ماكرون على منصة اكس "دعوت الى استئناف المفاوضات المتوقفة في اسلام آباد وتوضيح سوء الفهم وتجنب فصول جديدة من التصعيد. من الضروري خصوصا ان يحترم الجميع وقف اطلاق النار في شكل تام على ان يشمل لبنان".

