طهران تنفي التوصل لاتفاق بشأن جولة ثانية من المحادثات مع واشنطن في إسلام آباد

أربيل (كوردستان24)- نفت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الثلاثاء 14 نیسان/ ابریل 2026، الأنباء المتداولة حول اتخاذ قرار نهائي بشأن عقد جولة ثانية من المحادثات المباشرة بين طهران وواشنطن، مؤكدة أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بهذا الخصوص.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أنه لا يوجد اتفاق حالي لعقد جولة أخرى من المفاوضات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وذلك رداً على تقارير صحفية أشارت إلى إمكانية عودة الوفود الأمريكية والإيرانية إلى باكستان في وقت لاحق من هذا الأسبوع لاستئناف الحوار.

ونقلت "إرنا" عن مصدر دبلوماسي قوله: "رداً على مزاعم بعض المصادر الباكستانية ووسائل الإعلام الغربية بشأن الجولة القادمة من محادثات إسلام آباد، نؤكد أنه لا توجد حتى الآن أي معلومات حول اتفاق لعقد محادثات في إسلام آباد أو بأي صيغة أخرى".

في المقابل، كشف مصدر مطلع أن مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجرون نقاشات داخلية مكثفة حول تفاصيل اجتماع ثانٍ محتمل وجهاً لوجه مع المسؤولين الإيرانيين. وأوضح المصدر أن واشنطن تسعى لبحث إمكانية عقد هذا اللقاء قبل حلول موعد انتهاء وقف إطلاق النار المقرر في 21 أبريل/نيسان المقبل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه من غير المؤكد حتى الآن ما إذا كان هذا الاجتماع سيرى النور.

تأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب الدولي لما ستسفر عنه الجهود الدبلوماسية بين الطرفين، ومع اقتراب الموعد النهائي للهدنة الحالية، وسط تضارب الأنباء حول مكان وزمان الجولة المقبلة من المفاوضات.



