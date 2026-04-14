وكالة الطاقة الدولية تتوقع تراجعاً في الاستهلاك العالمي للنفط في 2026

أربيل (كوردستان 24)- توقعت الوكالة الدولية للطاقة تراجعا في استهلاك النفط في العالم في العام 2026، والذي يواجه "أخطر أزمة في الإمدادات النفطية في التاريخ" تمثلت في خسارة 10 ملايين برميل يوميا خلال آذار/مارس الفائت بسبب النزاع في الشرق الأوسط، بحسب تقريرها الشهري الصادر الثلاثاء.

وقدّرت الوكالة أن يبلغ متوسط الاستهلاك العالمي للذهب الأسود في عام 2026 نحو 104,26 ملايين برميل يوميا، مقابل 104,34 ملايين برميل يوميا في العام 2025، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأوضحت وكالة الطاقة أن "الطلب العالمي على النفط يتوقع الآن أن يتراجع بمتوسط 80 ألف برميل يوميا في عام 2026"، في حين كانت تتوقع في تقريرها الصادر في آذار/مارس نموا قدره 730 ألف برميل يوميا.

وفي الربع الثاني، سيصل الاستهلاك إلى 102,07 مليون برميل يوميا، أي "انخفاض متوقّع بمقدار 1,5 مليون برميل يوميا" على أساس سنوي، وهو "الأكبر منذ أن تسبب وباء كوفيد-19 بانهيار استهلاك الوقود"، بحسب ما اوضحت الوكالة، التي تتغيّر توقعاتها شهريا تبعا للظرف الاقتصادي.

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة إلى أنه "في البداية، لوحظت أكبر الانخفاضات في استهلاك النفط في الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ"، ولا سيما بالنسبة لوقود الطائرات وغاز البترول المسال، المستخدم على نطاق واسع في الطهو.

وتداركت "مع ذلك، من المتوقع أن يمتد التراجع الكبير في الطلب مع استمرار النقص وارتفاع الأسعار"، في ما تصفه بأنه "أشد أزمة في إمدادات النفط في التاريخ".

وقد تراجع العرض العالمي من النفط في آذار/مارس بمقدار 10,1 ملايين برميل يوميا، ليستقر عند 97 مليون برميل يوميا، نتيجة الهجمات المستمرة على البنى التحتية للطاقة في دول الخليج والقيود المفروضة على شحنات النفط في مضيق هرمز.

وفي هذا السياق، نجحت روسيا في استغلال الوضع لصالحها، إذ تضاعفت عائداتها من صادرات الخام بين شباط/فبراير وآذار/مارس، من 9,7 مليارات دولار إلى 19 مليار دولار، مدفوعة بقفزة الأسعار وارتفاع صادراتها من النفط الخام والمنتجات النفطية.