الصليب الأحمر يعلن إدخال أول شحنة مساعدات إلى إيران منذ بدء الحرب

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، اليوم الثلاثاء، أن شحنة من الإمدادات الطبية المنقذة للحياة ومساعدات أخرى دخلت إلى إيران، في أول عملية من نوعها منذ اندلاع الحرب.

وأوضح الاتحاد أن الشحنة دخلت البلاد الأحد، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقال المتحدث باسم الاتحاد توماسو ديلا لونغا للصحافيين في جنيف إن قافلة الشاحنات، التي انطلقت من العاصمة التركية أنقرة الجمعة، تمثل "واحدة من أولى الشحنات العابرة للحدود من الإمدادات الطبية" التي ترسلها أي منظمة منذ بدء النزاع إثر الضربات الإسرائيلية والأميركية على إيران في 28 شباط/فبراير.

وأضاف أن الاتحاد أرسل مجموعات طبية خاصة بالإصابات "لتقديم رعاية فورية ومنقذة للحياة".

وأشار إلى أن "العملية حيوية، إذ إن سلاسل الإمداد الإنسانية إلى إيران تعرضت لاضطرابات شديدة في الأسابيع الأخيرة بسبب النزاع، ما يجعل إيصال الإمدادات الطبية والإغاثية الأساسية إلى المحتاجين أكثر صعوبة وكلفة".

ولفت ديلا لونغا إلى أن الاتحاد يعتزم إدخال مزيد من هذه المجموعات "خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة".

من جهتها، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سلّمت الاثنين أول شحنة مساعدات عابرة للحدود إلى إيران، بلغت 171 طنا من مواد الإغاثة الأساسية.

وأوضحت أنها أرسلت 14 شاحنة من مستودعها في الأردن، محمّلة "بمواد منزلية أساسية تكفي لتلبية احتياجات نحو 25 ألفا و90 شخصا"، بينها بطانيات وفرش وخزانات مياه وأدوات مطبخ وأغطية بلاستيكية ومصابيح تعمل بالطاقة الشمسية.

كما ذكرت اللجنة أنها قدّمت 200 مولد كهرباء و100 مضخة مياه تم شراؤها محليا لجمعية الهلال الأحمر الإيراني لدعم عمليات الإغاثة والإنقاذ.

وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية في إيران فنسنت كاسار "نأمل أن توفر هذه الشحنة بعض الإغاثة للمجتمعات التي تعاني من التأثير المدمر للنزاع، في وقت لا تزال الاحتياجات الإنسانية مرتفعة في أنحاء البلاد".

وأضاف "نسعى إلى توسيع دعمنا في الأسابيع المقبلة ومواصلة مساندة الجهود الإنسانية للهلال الأحمر الإيراني".

وأشار ديلا لونغا إلى الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الهلال الأحمر الإيراني، موضحا أنه "خسر أربعة من عمال الإغاثة فيما كانوا يؤدون واجبهم أثناء إنقاذ الأرواح" منذ اندلاع الحرب، مضيفا أن ذلك "غير مقبول".