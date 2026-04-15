ترامب: لا أفكر في تمديد وقف إطلاق النار في إيران

أربيل (كوردستان24)- على الرغم من تلميحه إلى قرب انتهاء الحرب ضد إيران، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه "لا يفكر في تمديد وقف إطلاق النار".

وقال في تصريحات لشبكة "إي بي سي" اليوم الأربعاء 15 نیسان/ابریل 2026، إنه "لا يعتقد أن ذلك سيكون ضرورياً"، في إشارة إلى تمديد وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه باكستان يوم الأربعاء الماضي، لمدة أسبوعين بين إيران من جهة وأميركا وإسرائيل من جهة أخرى.

ولفت إلى أن "النظام في إيران الآن بات مختلفا بعدما أزاحت أميركا المتطرفين"، وفق تعبيره.

"يومان حافلان"

كما اعتبر أن "اليومين المقبلين سيكونان حافلين بالأحداث"، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.

إلى ذلك، رأى أن " التوصل لاتفاق أفضل للإيرانيين لأنه سيمكنهم من إعادة بناء بلادهم". وقال:" قد ينتهي الأمر بأي من الطريقتين لكنني أعتقد بأن التوصل إلى اتفاق هو الأفضل لأنه سيمكنهم من إعادة البناء"

أما عن حلف شمال الأطلسي، فكرر ترامب انتقاداته له، مشدداً على أنه "لم يدعم الولايات المتحدة ولن يفعل ذلك في المستقبل".

وكان الرئيس الأميركي أشار أمس إلى إجراء جولة جديدة من المفاوضات مع إيران خلال اليومين المقبلين.

إلا أن مسؤولين أميركيين وإيرانيين أفادوا لاحقاً بأن أي موعد لم يحدد بعد للجولة الثانية من المحادثات.

في حين رجحت مصادر أميركية ترؤس نائب الرئيس جي دي فانس الوفد الأميركي في الجولة الجديدة المرتقبة، بمشاركة كل من المبعوث الخاص ستيف وويتكوف وجاريد كوشنر، الذين قادوا الجولة الأولى أيضاً.

يذكر أن الجولة الأولى من المحادثات المباشرة بين الجانبين الأميركي والإيراني، التي عقدت في إسلام آباد السبت الماضي، لم تفض إلى توافق بشأن عدة ملفات من ضمنها تخصيب اليورانيوم ودعم الوكلاء، فضلاً عن البرنامج الصاروخي الإيراني.