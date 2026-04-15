رافائيل غروسي یطالب بآليات رقابة شاملة في أي اتفاق محتمل مع إيران

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إجراءات "مفصلة للغاية" للتحقق من الأنشطة النووية الإيرانية يجب أن تُدرج في أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وصرح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في سيول اليوم الأربعاء 15 نیسان/ابریل 2026، بأن "إيران لديها برنامج نووي طموح وواسع النطاق، ولذلك سيتطلب الأمر وجود مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن جولة ثانية من المحادثات مع إيران قد تُعقد خلال اليومين المقبلين.

وقد صرحت إدارة ترامب بأن منع إيران من امتلاك سلاح نووي هو هدف رئيسي من أهداف الحرب.

وأعلنت إيران أنها لا تُطوّر أسلحة نووية، لكنها رفضت فرض أي قيود على برنامجها النووي.



المصدر: AP