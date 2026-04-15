ترامب يهاجم سياسات "ستارمر" ويلمح لاتفاق وشيك لإنهاء الحرب في إيران

منذ 48 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، طالت سياسات الطاقة والهجرة، ملمحاً في الوقت ذاته إلى إمكانية التوصل لاتفاق تاريخي مع إيران قبل الزيارة الملكية المرتقبة.

انتقادات لسياسات الطاقة والهجرة

وفي مقابلة هاتفية مع قناة "سكاي نيوز"، وصف ترامب سياسات الهجرة البريطانية بـ"المجنونة"، مدعياً أن البلاد تتعرض لما يشبه "الغزو". كما انتقد بشدة قرار حكومة حزب العمال بوقف التنقيب عن النفط في بحر الشمال لأسباب بيئية، معتبراً إياه "خطأً فادحاً" أدى لارتفاع أسعار الطاقة في بريطانيا لتصبح الأعلى عالمياً. وحذر ترامب من أن استمرار هذه السياسات سيجعل من نجاح المملكة المتحدة أمراً "مستحيلاً".

توتر في "العلاقة الخاصة" وتهديد تجاري

وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر متزايد بين الجانبين، ناتج عن رفض لندن السابق لطلب واشنطن استخدام القواعد العسكرية البريطانية في عمليات هجومية ضد إيران، وهو ما اعتبرته بريطانيا غير قانوني. وفي هذا السياق، أشار ترامب إلى أن المملكة المتحدة لم تكن حاضرة "عندما احتجنا إليها"، مهدداً بإمكانية تغيير اتفاقية التجارة بين البلدين "في أي وقت".

الملف الإيراني ومفاوضات إسلام آباد

وعلى صعيد السياسة الخارجية، ألمح ترامب إلى أن إنهاء الحرب مع إيران بات وشيكاً، معتبراً أن التوصل لاتفاق قبل الزيارة الملكية "أمر وارد جداً".

يأتي ذلك رغم انتهاء جولة مفاوضات ماراثونية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد استمرت لـ 21 ساعة متواصلة دون التوصل إلى اتفاق نهائي. ومع ذلك، أبدى ترامب تفاؤلاً في تصريحات لصحيفة "نيويورك بوست"، مشيراً إلى أن "شيئاً ما قد يحدث" في باكستان خلال اليومين المقبلين، في إشارة إلى إمكانية استئناف المحادثات وتحقيق خرق دبلوماسي.





المصدر: الوکالات