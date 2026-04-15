ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار محطة كهرباء في الهند إلى 19 قتيلاً

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الأربعاء 15 نیسان/ابریل 2026، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في محطة لتوليد الكهرباء بوسط البلاد إلى 19 قتيلاً و17 جريحاً، وذلك بعد وفاة عدد من المصابين متأثرين بجراحهم.

وقع الانفجار يوم الثلاثاء إثر خلل في "غلاية" داخل محطة كهرباء تقع في منطقة "سينغيتاراي" بولاية "تشهاتيسغار". وتدير المحطة شركة "فيدانتا ليميتد"، التابعة للمجموعة الاستثمارية التي يملكها الملياردير الهندي أنيل أغاروال.

حصيلة الضحايا

وصرح برافول ثاكور، رئيس شرطة منطقة "ساكتي"، لوكالة فرانس برس، بأن الحصيلة ارتفعت لتصل إلى 19 قتيلاً، موضحاً أن خمسة عمال قضوا في موقع الحادث مباشرة، بينما توفي 14 آخرون لاحقاً في المستشفيات. وأضاف أن 17 جريحاً لا يزالون يتلقون الرعاية الطبية في منشآت صحية مختلفة.

تحقيقات في "شبهة إهمال"

من جانبه، أعلن وزير الصناعة في الولاية، لاكهان لال ديوانغان، عن فتح تحقيق رسمي للوقوف على ملابسات الواقعة، مشيراً إلى أن التقديرات الأولية ترجح فرضية الإهمال في اتباع إجراءات السلامة.

وتعاني الهند من تكرار الحوادث الصناعية، التي يرجعها خبراء غالباً إلى التراخي في تطبيق معايير الأمان المهني، حيث سجلت البلاد مؤخراً حوادث مشابهة، منها حريق في مصنع للألعاب النارية أودى بحياة 17 شخصاً.

المصدر: الوکالات