الإطار التنسيقي يبحث الليلة ترشيح "باسم البدري" لخلافة المالكي

أربيل (كوردستان 24)- كشفت مصادر مطلعة من داخل الإطار التنسيقي، اليوم الأربعاء 15 نيسان 2026، عن تطورات جديدة في ملف تشكيل الحكومة، تشير إلى قرار زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الانسحاب من الترشح لمنصب رئيس الوزراء.

وأفاد مصدر مسؤول لـ كوردستان 24، بأن المالكي أبدى موافقته على سحب ترشيحه للمنصب، متبنياً ترشيح رئيس هيئة المساءلة والعدالة، باسم البدري، كبديل عنه.

ومن المقرر أن يعرض المالكي هذا المقترح رسمياً على قادة الإطار التنسيقي خلال الاجتماع المزمع عقده مساء اليوم الأربعاء، في خطوة تهدف إلى تحريك مياه المفاوضات الراكدة.

وأشار المصدر إلى أن اسم البدري لم يحظَ حتى الآن بتوافق نهائي داخل أروقة الإطار التنسيقي.

مؤكداً أن حسم هذا الترشيح سيعتمد على المسارات الدبلوماسية داخل الإطار، سواء عبر التوافق الجماعي أو اللجوء إلى آلية التصويت بالأغلبية بين القوى المنضوية فيه.

ومن المقرر أن يعقد قادة الإطار التنسيقي اجتماعاً حاسماً في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء لمناقشة هذا المتغير الجديد وحسم ملف الكتلة الأكبر ورئاسة الوزراء، ما لم تطرأ مستجدات سياسية طارئة تؤدي إلى إرجاء الموعد.