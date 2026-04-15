كتلة الديمقراطي الكوردستاني تقاطع اجتماع مجلس محافظة كركوك

أربيل (كوردستان 24)- كشف حسن مجيد، رئيس مجلس محافظة كركوك، في تصريح خاص لـ كوردستان 24، اليوم الأربعاء 15 نيسان 2026، عن تفاصيل اجتماع المجلس المقرر عقده يوم غدٍ الخميس.

مؤكداً أن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن تشارك في هذه الجلسة المخصصة لتبادل المناصب القيادية في المحافظة.

وبحسب جدول أعمال الاجتماع المرتقب، من المقرر أن يقدم المحافظ الحالي ريبوار طه استقالته من منصبه، ليتم تكليف محمد سمعان، رئيس الجبهة التركمانية العراقية، بمنصب محافظ كركوك الجديد.

تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لاتفاق سياسي أبرمه رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، مع كل من محمد الحلبوسي وريان الكلداني.

وتقضي بنود الاتفاق بأن يتولى محمد سمعان إدارة المحافظة لمدة سبعة أشهر فقط، على أن يتم نقل المنصب بعد ذلك إلى شخصية من المكون العربي (السنة)، ليبقى المنصب ضمن حصتهم حتى موعد انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.

هذا التطور يمثل تراجعاً عن الموقف السابق للاتحاد الوطني الكوردستاني، الذي أعلن عقب "اجتماع فندق الرشيد" ببغداد في 10 آب 2024، رفضه القاطع للتنازل عن منصب المحافظ لأي جهة أخرى.

ويرى مراقبون أن قبول الاتحاد الوطني بتنفيذ هذا الاتفاق وتسليم المنصب للمكون التركماني يندرج ضمن مساعي الحزب لتطبيع علاقاته مع تركيا وتحسين المناخ السياسي مع الجارة الشمالية.

يُذكر أن مجلس محافظة كركوك لم يعقد أي اجتماع رسمي منذ أكثر من عام (عقب جلسة فندق الرشيد)، ليعود غداً في جلسة استثنائية هدفها الرئيسي نقل منصب المحافظ من المكون الكوردي إلى المكون التركماني ثم العربي، وسط مقاطعة سياسية من قبل كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني.