حكومة إقليم كوردستان: مشروع "روناکي" يقلل 690 ألف طن من الغازات السامة سنوياً

إنهاء الظلام وتنقية هواء كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان ، اليوم الأربعاء 15 نيسان 2026، عن تقرير شامل تحت عنوان "مشاريع وقرارات الحكومة لحماية البيئة".

التقرير يكشف أن الإقليم خطا خطوات كبيرة نحو الطاقة النظيفة، حيث تمكن عبر مشروع "روناکي" من تقليل نحو 690 ألف طن من الغازات السامة سنوياً .

التقرير يسلط الضوء على الاستراتيجية الجديدة للحكومة لتحويل الإقليم إلى منطقة صديقة للبيئة وضمان الصحة العامة.

ومن خلال مشروع "روناکي"، أنهت الحكومة عصر المولدات العاملة بالديزل، وأصبحت 84% من الكهرباء الوطنية تُنتج من مصادر نظيفة وغاز طبيعي.

كما نفذت مشاريع استراتيجية مثل "الحزام الأخضر في أربيل" بزراعة 7 ملايين شجرة، إنشاء 27 سدّاً لحماية الموارد المائية، وتطهير 34 مليون متر مربع من الأراضي الملوثة بالألغام، في خطوة تاريخية لتعزيز الأمن البيئي والتنمية المستدامة، بهدف تقليل الانبعاثات وتوفير مستقبل أنظف للأجيال القادمة .

وأكد التقرير أن حكومة الإقليم أولت خلال السنوات الماضية أهمية كبيرة لحماية البيئة والموارد الطبيعية، باعتبارها أساساً لصحة الإنسان وتطور الاقتصاد وضمان مستقبل الأجيال.

ولهذا نفذت الحكومة مشاريع متنوعة مرتبطة بتقليل تلوث الهواء، حماية مياه الشرب، تأمين الموارد المائية، تطهير الأراضي من الألغام، وتقليل النفايات .

وفي إطار هذه السياسات، تعمل المؤسسات الحكومية المعنية على مراقبة الأنشطة الصناعية، منع انبعاث الغازات والمواد الضارة، وتشجيع المواطنين على المشاركة في حماية البيئة، إضافة إلى زيادة المساحات الخضراء وزراعة الأشجار وحماية الغابات والمناطق الطبيعية، لتقليل آثار التغير المناخي على الإقليم .

مشروع "روناکي": إنهاء الظلام وتنقية هواء كوردستان

يُعد مشروع "روناکي" مبادرة استراتيجية لمواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة في قطاع الكهرباء، إذ يهدف إلى توفير كهرباء وطنية مستمرة على مدار 24 ساعة، والتخلص من الاعتماد على نحو 7 آلاف مولدة خاصة تعمل بالديزل، والتي كانت المصدر الرئيس لتلوث الهواء والضوضاء .

حالياً، يتمتع نحو 75% من مناطق الإقليم بكهرباء مستمرة، وتم إيقاف 3,689 مولدة، ما يعادل تقليل 690 ألف طن من غاز ثاني أوكسيد الكربون يومياً. وبحلول نهاية هذا العام، سيحصل الإقليم بأكمله على كهرباء مستمرة على مدار الساعة، مع إنهاء عمل جميع المولدات الخاصة .

بحسب دراسة فريق البيئة

تنفيذ مشروع "روناکي" له تأثير كبير في تقليل التلوث، تنقية الهواء، وخفض الغازات السامة. وإذا اكتمل المشروع بشكل كامل، يُتوقع أن يتم تقليل أكثر من 3.7 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون (CO2) سنوياً، إضافة إلى خفض 12.7 مليون طن من ثاني أوكسيد النيتروجين المسبب للأمطار الحمضية، وتقليل 6.7 مليون طن من ثاني أوكسيد الكبريت الذي يضر بالتربة والمياه الجوفية.

كما سيساهم المشروع في تقليل نحو 984 ألف طن من الجسيمات الدقيقة (PM) التي تسبب أمراض القلب والجهاز التنفسي. هذه النتائج ستنعكس إيجاباً على جودة الحياة، وتقلل من معدلات الوفاة المبكرة، حيث ستنخفض مستويات التلوث في الهواء من 70 وحدة إلى 55 وحدة.

إنتاج الكهرباء بطرق صديقة للبيئة

حالياً، يتم إنتاج 84% من كهرباء إقليم كوردستان عبر الغاز الطبيعي والطاقة الكهرومائية.

كما أُنشئت محطات خاصة لتحويل الغازات المنبعثة من حقول النفط إلى طاقة كهربائية بدلاً من إطلاقها في الهواء، إضافة إلى ثلاث محطات للطاقة الشمسية في أربيل، السليمانية ودهوك، ومحطات كهرومائية في دوكان ودر‌بندخان، وأخرى في ديرلوك.

قياس جودة الهواء

أُنشئت أربع محطات جديدة في أربيل لقياس جودة الهواء، مزودة بأنظمة إنذار مبكر لرصد الغازات والمواد الضارة عند انتشارها في الجو.

حماية الغابات وتطهير الأراضي من الألغام

وضعت الحكومة 34 مليون متر من خطوط الحماية لمنع الحرائق في الغابات والبساتين والحقول. كما تواصل فرق إزالة الألغام عملها، حيث تم تفكيك نحو 150 ألف لغم ومخلفات حربية، وتطهير أكثر من 13 مليون متر مربع من أراضي الإقليم.

إنشاء مصانع لإعادة التدوير

- مصنع إعادة تدوير الأسفلت: يعيد استخدام الأسفلت القديم من الطرق، بطاقة يومية تصل إلى 2000 طن.

- مصنع إعادة تدوير البلاستيك في أربيل: يجمع العبوات البلاستيكية ويحولها إلى مواد جديدة، مما يقلل من حرق البلاستيك وأضراره البيئية.

­- مصانع الورق والكرتون: تعيد استخدام الورق والكرتون القديم لإنتاج منتجات جديدة.

- مصنع إعادة تدوير مياه الصرف الصحي في أربيل: يعالج المياه ويعيد استخدامها لري الحدائق والمتنزهات.

زيادة المساحات الخضراء

ارتفعت نسبة المساحات الخضراء من 15% إلى نحو 20% خلال عمر الحكومة الحالية، مع إلزام المشاريع الجديدة بتخصيص 25% من مساحتها للزراعة والتشجير. حتى الآن، حصلت 17,453 مشروعاً على تراخيص بيئية، وتم تخصيص أكثر من 1,218 دونم من الأراضي للزراعة، بما يعادل 3 ملايين و45 ألف متر مربع.

مشروع "الحزام الأخضر" في أربيل

مشروع استراتيجي يحيط بمدينة أربيل بمسافة 2 كيلومتر، يتضمن زراعة نحو 7 ملايين شجرة زيتون وفستق، إضافة إلى إنشاء 10 محطات للري. هذا المشروع سيقلل من 140 إلى 210 ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون، ويخفض درجة الحرارة في المدينة بمقدار درجتين، ويحسن جودة الحياة ويخلق نحو 2000 فرصة عمل جديدة.

بناء السدود والخزانات المائية

تم إنشاء 9 سدود جديدة قادرة على تخزين أكثر من 252.8 مليون متر مكعب من المياه، مع خطط لبناء 18 سداً إضافياً هذا العام. كما أُنشئت 23 خزاناً مائياً و58 خزاناً آخر قيد التنفيذ، إضافة إلى إغلاق نحو 1100 بئر غير قانوني في أربيل لحماية المياه الجوفية ومنع الجفاف.