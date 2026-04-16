مقتل 3 أشخاص بضربة أميركية على قارب يشتبه بتهريبه مخدرات

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الأميركي الأربعاء مقتل ثلاثة أشخاص في ضربة على قارب يشتبه بتهريبه المخدرات، وهو خامس هجوم من نوعه في أسبوع.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على منصة إكس إنها نفذت "ضربة مميتة على قارب تديره منظمات إرهابية مصنفة" من دون تسميها.

وأضافت "قُتل ثلاثة إرهابيين من تجار المخدرات الذكور خلال هذه العملية".

وبذلك، يرتفع إجمالي عدد قتلى الحملة العسكرية الأميركية ضد مهربي المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ إلى 177 على الأقل بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس.

وتقول إدارة الرئيس دونالد ترامب إنها في حالة حرب فعليا مع ما تُسمّيه "إرهابيي المخدرات" الذين ينشطون في أميركا اللاتينية. لكنها لم تقدم أي دليل قاطع على تورط السفن المستهدفة في تهريب المخدرات مثيرة جدلا حول شرعية هذه العمليات.

ويقول خبراء القانون الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إن هذه الضربات ترقى على الأرجح إلى عمليات قتل خارج نطاق القضاء، إذ يبدو أنها استهدفت مدنيين لا يشكلون تهديدا مباشرا للولايات المتحدة.

ونشرت واشنطن قوة كبيرة في منطقة الكاريبي حيث شنت قواتها في الأشهر الأخيرة غارات على قوارب يُشتبه في تهريبها المخدرات واستولت على ناقلات نفط، ونفذت عملية في العاصمة الفنزويلية اعتقلت خلالها الرئيس اليساري نيكولاس مادورو.

AFP